» مفاجأة.. شركة مصرية تقترب من إنتاج علاج لـ"كورونا"

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كشفت شركة أدوية مصرية عن قرب إجراء اختبارات على 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.
جاء هذا على لسان الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية في مصر، شيرين حلمي.
وقال إن الشركة تقترب من تنفيذ 3 اختبارات على 3 أدوية جديدة لعلاج "كوفيد-19" أوائل الشهر المقبل.
وتوقع حلمي أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيكون هناك علاج للفيروس في مصر، لحين انتهاء التجارب على الأدوية والحصول على الموافقات اللازمة لإنتاجه في مصر، بحسب "روسيا اليوم".
وأضاف، أن مصر نجحت في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، مشيرا إلى أهمية التفكير في صناعة الخامات الدوائية محليا.


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