» ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادًا للدوري

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أعلن نادي ريال مدريد اليوم الجمعة، عودة لاعبيه للتدريبات يوم الاثنين المقبل للمرة الأولى، بعد تعليق النشاط الكروي بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيحضر تدريبات النادي الملكي كل من جاءت نتائج اختباراته سلبية في الفريق الأول تطبيقا للبروتوكول الطبي بعد أن خضع جميع اللاعبين أمس الأول لاختبارات الكشف عن "كوفيد 19".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستكون في مجموعات صغيرة تتكون من 6 أفراد، مع الحفاظ على مسافة الأمان.

وأوضحت أنه يتعين على اللاعبين القدوم إلى المدينة الرياضية مرتدين ملابس التدريب وقناع وقفازات.

وقالت إن المرحلة الأولى والثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمنان تدريبات فردية فقط، ثم سيتم تنظيم المران في مجموعات صغيرة ضمن خطة المرحلة الثالثة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه في المرحلة الرابعة من تخفيف الإجراءات الاحترازية ستعود التدريبات الجماعية

يذكر أن لاعبي برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد استأنفوا تدريباتهم صباح اليوم.

وأعلنت رابطة "الليغا" الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب الوباء.

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