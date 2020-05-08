شاهد.. رد فعل كلب لحظة ظهوره على شاشة التليفزيون

08 مايو 2020 - 08:57 م

وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة يرى فيها الكلب نفسه على شاشة التيلفزيون، بعدما استطاع أن يخطف قلوب الملايين حول العالم الذين شاهدوه وهو يمزح مع طفل صغير.





وكانت مالكة الكلب "برون"، أنجيلا لابات نشرت مقطع فيديو للكلب وابنها البالغ من العمر سبعة أشهر عبر الإنترنت، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.





يظهر الطفل ليام وهو يزحف على الأرض وهو يضحك بينما يقفز الكلب المرح البالغ من العمر عامين حوله وهو يهز ذيله.





وكانت المفاجأة عندما أذاعت القناة الإخبارية المحلية المقطع، وش وشوهد رد فعل "برون" عند ظهوره على الشاشة، حيث وقف محدقًا غير مصدق على ما يبدو أنه هو نفسه.





لكن، عندما يلاحظ وجها مألوفا يبدأ القفز من أجل الفرح. وأخذ في التعبير عن فرحته بذلك.





وأثناء مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، كتبت "أنجيلا": "أعتقد أنه من الآمن أن نقول أن برون يحب رؤية نفسه وشقيقه الصغير على الشاشة الكبيرة!".



