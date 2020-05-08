» صادم.. وفاة نجم الكرة الأرجنتينية في حادث سرقة مؤسف

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استيقظ الأرجنتينيون على خبر حزين، حيق توفي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ البلاد في حادث سرقة مؤسف.

وتوفي اللاعب الشهير توماس كارلوفيتش، الذي صنف كواحد من أفضل اللاعبين الأرجنتينيين في التاريخ، والبالغ 74 عاما.

وجاءت الفواة إثر اعتداء تعرض له لسرقة دراجته، حيث كان كارلوفيتش قد أودع وحدة العناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدما تلقى ضربة على رأسه من شاب سرق دراجته أمس الأول في مدينة روزاريو (مسقط رأسه)، قبل أن يرحل عن هذه الدنيا اليوم الجمعة.

وقال إدواردو بولفوني، رئيس نادي سنترال كوردوبا الذي كان اللاعب رمزا له، في تصريحات صحفية بعد إعلان وفاة كارلوفيتش: "لقد كان رمزا لنا. لقد تأثرنا للغاية اليوم. لا زلت كلما أذهب لملاعب كرة القدم في بوينوس آيرس يسألونني عنه بسبب أشياء فعلها منذ 40 عاما مضت. حقيقة استحق أن يتحول لأسطورة".

وبدأ كارلوفيتش، صاحب الأصول الكرواتية والملقب بـ " El trinche" أي الشوكة بالإسبانية، مسيرته الاحترافية نهاية عام 1960 مع فريق روزاريو سنترال وانتقل بعد ذلك لنادي فلاندريا، وفي عام 1972 انتقل لنادي سنترال كوردوبا الذي قضى به العديد من فترات حياته وأصبح رمزا له.

ومن التصريحات الشهيرة لأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا عند انضمامه لصفوف نيويلز أولد بويز الغريم التقليدي لروازريو عام 1993 حينما سئل من هو برأيك أفضل لاعب في العالم؟

فأجاب مارادونا حينها: "أفضل لاعب في العالم لعب بالفعل في روزاريو، كان اسمه كارلوفيتش".

وفي فبراير الماضي التقى كارلوفيتش بمارادونا وجها لوجه لأول مرة وقال له مارادونا أنه أفضل منه إلا أن كارلوفيتش رد قائلا: "دييغو، الآن يمكنني ترك هذا العالم بسلام، لقد كنت أعظم ما رأيته في حياتي".

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