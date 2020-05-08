» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنحو 8 جنيهات مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:
 
عيار 18 : 643.70 جنيه
 
عيار 21 : 751 جنيها
 
عيار 24 : 858.25 جنيه
 
الجنيه الذهب : 6008 جنيها
 

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