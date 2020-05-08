» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة

08 مايو 2020 - 09:21 م

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنحو 8 جنيهات مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:



عيار 18 : 643.70 جنيه



عيار 21 : 751 جنيها



عيار 24 : 858.25 جنيه



الجنيه الذهب : 6008 جنيها



