08 مايو 2020 - 09:26 م

في عام 2018، صادف خبراء الأمراض المعدية في جامعة هونج كونج مريضًا غير عادي، إذ كان الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، الذي خضع لعملية زرع كبد، تظهر لديه وظائف الكبد غير طبيعية دون سبب واضح.





كشفت الاختبارات أن جهازه المناعي كان يستجيب لالتهاب الكبد E، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على السلالة البشرية من فيروس التهاب الكبد E (HEV) في دمه.





والتهاب الكبد E هو مرض كبدي يمكن أن يسبب أيضًا الحمى واليرقان وتضخم الكبد. ومصدر الفيروس ينتشر في أربعة حيوانات مختلفة، من بينها واحد فقط يصيب البشر.





وبعد أن ظهرت اختبارات تلك السلالة البشرية من HEV سلبية، أعاد الباحثون تصميم الاختبار التشخيصي، وأجروه مرة أخرى – واكتشفوا لأول مرة في التاريخ، التهاب الكبد الفيروسي E في الإنسان.





وقال الدكتور سيدهارث سريدهار، عالم الأحياء الدقيقة وأحد الباحثين في جامعة هونج كونج الذين قاموا بهذا الاكتشاف: "فجأة لدينا فيروس يمكنه القفز من فئران الشوارع إلى البشر".





وأضاف: "لقد كانت هذه عدوى غير عادية وغير مسبوقة لدرجة أن الفريق تساءل عما إذا كانت "حادثة لمرة واحدة، لمريض كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".





ولكن بعد ذلك حدث أكثر من مرة. إذ منذ تلك الدراسة، أظهر 10 من المقيمين في هونج كونج نتائج إيجابية مع التهاب الكبد الفيروسي E، المعروف أيضًا باسم الفئران HEV.





وكانت آخر حالة قبل أسبوع، لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا كانت لديه وظائف الكبد غير طبيعية وظهر الفيروس إيجابيًا لديه في 30 أبريل .

وقال سريدهار إنه قد يكون هناك المئات من المصابين غير المشخصين المصابين.





تنتقل السلالة البشرية من التهاب الكبد E عادة عن طريق تلوث مياه الشرب بالبراز، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.





لكن سلالة الفئران تطرح لغزًا جديدًا: لا أحد يعرف بالضبط كيف يصاب هؤلاء الأشخاص. في العامين التاليين للاكتشاف، لم يتمكن الباحثون بعد من تحديد المسار المحدد لانتقال الفيروس من الجرذان إلى البشر.





وتقول شبكة (CNN) إن الأطباء يعتقدون بان الفيروس ينتقل عن طريق شرب المرضى المياه الملوثة، مثل السلالة البشرية المعتادة، أو التعامل مع الأشياء الملوثة، لكن لم يتم إثبات أي شيء بشكل نهائي.





المريض البالغ من العمر 61 عامًا؛ لم يكن هناك فئؤان أو فضلات فئران في منزله، ولم تظهر أعراض على أحد آخر في أسرته، وليس لديه تاريخ سفر حديث.





وقال مركز حماية الصحة في هونج كونج في بيان بتاريخ 30 أبريل: "بناء على المعلومات الوبائية المتاحة، لم يتسن تحديد مصدر العدوى وطريق الإصابة بها".





وأضاف: "لا يزال الرجل في المستشفى، وتحقيقات حزب الشعب الجمهوري مستمر. ما نعرفه وما لا نعرفه، يحاول فريق البحث وسلطات المدينة فهم هذا التهديد الصحي الجديد بشكل أفضل منذ عام 2018. لقد حققوا بعض التقدم. تم تحسين اختبارات التشخيص الخاصة بهم. وقاموا بنشر الوعي بين قطاع الرعاية الصحية حتى يعرف الأطباء اختبار فيروس HEV ، وأطلقوا حملات توعية عامة".





يقوم العلماء باختبار مجموعات الفئران في جميع أنحاء المدينة في محاولة لتحديد التجمعات قبل أن ينتقل الفيروس منها إلى البشر، وقدمت بيانات عن عدد القوارض في المدينة، والفئران التي تحمل HEV والمناطق الأكثر انتشارًا فيها.





ولكن لا يزال هناك الكثير مجهولاً. إنهم لا يعرفون كم هي فترة حضانة الفيروس -. ما زالوا يحاولون العثور على علاج ، حيث أن الدواء المستخدم لعلاج البديل البشري لالتهاب الكبد E كان له نتائج مختلطة على المرضى المصابين بفيروس HEV.





وبالطبع، فإن أكبر مجهول لا يزال يزعج العلماء هو الطريقة. إن عدم معرفة كيفية انتقال الفيروس من الفئران إلى البشر يجعل من الصعب جدًا منع حدوث المزيد من الإصابات، أو حتى أن نفهم جميع البيانات التي جمعها الباحثون.





على سبيل المثال ، يجب أن يكون الأشخاص الذين يعيشون في مناطق موبوءة بالفئران نظريًا أكثر عرضة للخطر ، ولكن بعض المرضى المصابين يأتون من أحياء ذات أعداد فئران منخفضة.

يمكن أن يكون أحد الحلول هو التخلص من جميع الفئران في هونج كونج، ولكن القضاء على الفئران هو إنجاز طويل ومعقد وغير قابل للتطبيق.

في الوقت الحالي، يمكن لجميع السلطات القيام به هو حث الناس على اتخاذ تدابير وقائية، مثل غسل أيديهم قبل تناول الطعام، وتخزين الطعام بشكل صحيح أو في الثلاجة، والحفاظ على نظافة وتطهير المنزل مع القوارض.





وقال سريدهار: "أشعر أن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة". "2017 ، 2018 بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في العالم."

وأضاف أنه داخل هونج كونج، من المحتمل أن تكون الحالات المؤكدة الـ11 مجرد غيض من فيض. وقال إنه قد يكون هناك مئات الحالات المصابة في المجتمع، والتي لم يتم تشخيصها.





يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد E من أعراض خفيفة فقط ، وفي بعض الحالات لا يعرفون أنهم مصابون أو يذهبون إلى المستشفى.





ولكن يمكن أن يكون للفيروس عواقب صحية خطيرة ، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.



