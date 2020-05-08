  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

ترامب

"ترامب": فيروس كورونا سينتهي دون التوصل إلى لقاح

مبارك

مكرم أحمد يكشف أخطر سر أخبره به "مبارك" عن «الإخوان»

صورة

أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

ارشيفية

مفاجأة.. شركة مصرية تقترب من إنتاج علاج لـ"كورونا"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا ومصابي كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل

الدولار

كورونا يؤثر على الدولار.. تعرف على أسعار اليوم الجمعة

الجبل

بالصور.. تعرف على مسار الرسول (ص) من منزله لغار حراء

علاج الملاريا

ضربة لـ «ترامب».. دراسة: فشل علاج الملاريا في علاج مرضى كورونا

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد": طقس الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

#

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

#

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

#

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس يوم غد السبت، موضحة أنه من المتوقع أن يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا  ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا  .

 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد،  والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، و على جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البقاء في المنزل أكثر خطورة للإصابة بكورونا
» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة
» إيطاليا.. عدد وفيات كورونا يتجاوز 30 ألف حالة
» ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادًا للدوري
» صادم.. وفاة نجم الكرة الأرجنتينية في حادث سرقة مؤسف
» «الصحة العالمية»: 190 ألف حالة وفاة بكورونا في إفريقيا
» 480 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت في طريقهم إلى القاهرة
» كورونا يحاصر "ترامب" في البيت الأبيض
» «كورونا.. الدواء في الداء».. د. رضا محمد طه يكشف تفاصيل الصراع بين الإنسان والفيروسات
» كنيسة تبيح تعدد الزوجات بأمريكا.. زعيمها تزوج من 63 امرأة
» بالفيديو.. انطلاق أول دوريات كرة القدم بعد "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية