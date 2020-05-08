الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس يوم غد السبت، موضحة أنه من المتوقع أن يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.



وتتوقع هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.



كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا .





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، و على جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

