  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

ترامب

"ترامب": فيروس كورونا سينتهي دون التوصل إلى لقاح

مبارك

مكرم أحمد يكشف أخطر سر أخبره به "مبارك" عن «الإخوان»

صورة

أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

ارشيفية

مفاجأة.. شركة مصرية تقترب من إنتاج علاج لـ"كورونا"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا ومصابي كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل

الدولار

كورونا يؤثر على الدولار.. تعرف على أسعار اليوم الجمعة

الجبل

بالصور.. تعرف على مسار الرسول (ص) من منزله لغار حراء

علاج الملاريا

ضربة لـ «ترامب».. دراسة: فشل علاج الملاريا في علاج مرضى كورونا

ظهور مرض جديد يشبه كورونا ويؤدي لأول حالة وفاة

آخر الأخبار

فيروس
فيروس
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر تحتل المركز الأول في فيات كورونا عربيًا

#

وفيات كورونا في مصر تتخطى حاجز الـ500 حالة

#

كورونا.. إسرائيل تسجل وفاة و71 إصابة

#

فرنسا.. 367 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

أمراض

وفيات

حالة وفاة

قال آندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة 8 مايو، إن طفلًا يبلغ من العمر خمسة أعوام توفي في نيويورك بالتهاب نادر يُعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يبرز خطرا جديدا محتملا على الأطفال من الجائحة.

وأضاف كومو في إفادة صحفية يومية أن الطفل توفي في مدينة نيويورك أمس الخميس.

ومضى يقول إن مسؤولي الصحة يحققون في 73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية حيث ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال كومو "في حين أنه نادر، نرى بعض الحالات التي يمكن أن يصبح فيها الأطفال المصابون بكوفيد مرضى بأعراض تماثل أعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والتي تسبب حرفيا التهابا في خلايا الدم لديهم".

وتم الكشف أولا عن أمراض الالتهابات التي تهدد الحياة عند الأطفال ارتباطا بالتعرض لكوفيد-19 في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء متعددة في الجسم ويعطل وظيفة القلب ويضعف صمامات القلب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البقاء في المنزل أكثر خطورة للإصابة بكورونا
» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة
» إيطاليا.. عدد وفيات كورونا يتجاوز 30 ألف حالة
» ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادًا للدوري
» صادم.. وفاة نجم الكرة الأرجنتينية في حادث سرقة مؤسف
» «الصحة العالمية»: 190 ألف حالة وفاة بكورونا في إفريقيا
» 480 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت في طريقهم إلى القاهرة
» كورونا يحاصر "ترامب" في البيت الأبيض
» «كورونا.. الدواء في الداء».. د. رضا محمد طه يكشف تفاصيل الصراع بين الإنسان والفيروسات
» كنيسة تبيح تعدد الزوجات بأمريكا.. زعيمها تزوج من 63 امرأة
» بالفيديو.. انطلاق أول دوريات كرة القدم بعد "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية