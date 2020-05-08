» مفاجأة.. آلام الفك السفلي قد يكون بوادر للذبحة

08 مايو 2020 - 10:00 م

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أن ارتفاع ضغط الدم ينتج عنه بعض الأمراض والأعراض منها قصور الشريان التاجي بسبب عدم وصول الدم والأكسجين إلى القلب؛ ما يعمل على ضيق الشرايين التاجية ما يؤدي إلى ضعف التروية لعضلة القلب، وعدم وصول الأكسجين إليه.



وأضاف "جمال"، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يُعَد ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالقصور في الشريان التاجي.

