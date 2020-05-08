  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

وفاة طفل بمرض نادر متصل بفيروس كورونا

السياحة العالمية

دلالات عودة السياحة الداخلية بمصر والأهمية الاقتصادية

الطقس

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

ترامب

"ترامب": فيروس كورونا سينتهي دون التوصل إلى لقاح

مبارك

مكرم أحمد يكشف أخطر سر أخبره به "مبارك" عن «الإخوان»

صورة

أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

ارشيفية

مفاجأة.. شركة مصرية تقترب من إنتاج علاج لـ"كورونا"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا ومصابي كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل

الدولار

كورونا يؤثر على الدولار.. تعرف على أسعار اليوم الجمعة

جمال شعبان: السجائر وارتفاع ضغط الدم تؤدي إلى الذبحة الصدرية

الصفحة الأخيرة

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. آلام الفك السفلي قد يكون بوادر للذبحة

#

السجائر تساعد فيروس كورونا وتزيد نشاطه

#

انتبه.. ضغط الدم مؤشر على الحالة الصحية

#

طبيب يحذر النساء من حبوب منع الحمل.. ما السر

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن السجائر من الأسباب الأولى والرئيسية للوصول إلى القصور في الشريان التاجي الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية.
وأوضح «شعبان»، خلال لقائه ببرنامج "اللهم زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج، مشيرا إلى أن جسم الإنسان به 3 شرايين تاجية، لافتا إلى أن الشريان التاجي به بطانة حريرية ويختلف حجمه من شخص إلى الآخر.
وتابع، عميد معهد القلب السابق، أن أسباب كثيرة تؤدي إلى إرهاق الشرايين التاجية منها السمنة والشيخوخة وارتفاع ضغط الدم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 5 نصائح ذهبية من وزارة الصحة لتطهير المنازل
» مكرم: أسامة الباز سرب لي بنود اتفاقية كامب ديفيد
» مذيعة شهيرة تكشف سر إنفصالها عن زوجها
» مفاجأة.. آلام الفك السفلي قد يكون بوادر للذبحة
» البقاء في المنزل أكثر خطورة للإصابة بكورونا
» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة
» إيطاليا.. عدد وفيات كورونا يتجاوز 30 ألف حالة
» ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادًا للدوري
» صادم.. وفاة نجم الكرة الأرجنتينية في حادث سرقة مؤسف
» ظهور مرض جديد يشبه كورونا ويؤدي لأول حالة وفاة
» 480 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت في طريقهم إلى القاهرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية