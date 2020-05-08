جمال شعبان: السجائر وارتفاع ضغط الدم تؤدي إلى الذبحة الصدرية

08 مايو 2020 - 10:10 م

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن السجائر من الأسباب الأولى والرئيسية للوصول إلى القصور في الشريان التاجي الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية.



وأوضح «شعبان»، خلال لقائه ببرنامج "اللهم زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج، مشيرا إلى أن جسم الإنسان به 3 شرايين تاجية، لافتا إلى أن الشريان التاجي به بطانة حريرية ويختلف حجمه من شخص إلى الآخر.

