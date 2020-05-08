مكرم محمد أحمد: اقتراب الصحفي من السلطة الحاكمة مغامرة

08 مايو 2020 - 10:40 م

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اقتراب الصحفي من السلطة مغامرة كبيرة، وكنت دائما حريص على أن أبقي على مسافة ما بيني وبين الحاكم، أجله وأحترمه، لافتا إلى أني أعرف أوامره ونواهيه ولابد أن يحترم.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمروعبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، إنني كصحفي أقوم بالواجب، لكن أعرف أيضا ما دمت جلست للحوار ، لابد أن أكون في موقع أكثر متكافئا بيني وبينه وإمكاني أن أخذ كما أعطي.

