وزير القوى العاملة الأسبق: هذا هو الحل لإعادة العالقين بالخارج

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أبو عيطة: شعبية الرئيس زى رصيد الموبايل
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المصريون ـ متابعات

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رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم

طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، بعقد مؤتمر يجمع كل المتخصصين في كافة المجالات الطبية والتعليمية والبحثية والهندسية لبحث فرص علاج وإدارة أزمة فيروس كورونا، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستدعاء وزير الصحة الأسبق محمد عوض تاج الدين وتعيينه مستشارا للرئيس.
وأضاف "أبو عيطة"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المواطن المصري مستعد لتقديم أي مساعدة إذا شعر بأهمية ما يقدمه ومصر لديها نماذج طبية رائعة فهي أنشأت أنظمة طبية في العديد من البلاد، مؤكدًا على ضرورة جمع الخبراء في كافة المجالات بشرط أن يكون العمل تطوعي بدون مقابل لبحث طرق جديدة لأنظمة عمل تواجهة هذه الجائحة ولا تؤثر على الإنتاج أو على صحة المواطنين.
وأكد على أهمية الحفاظ على صحة العمال لأنهم استثمار كبير في هذه البلاد، وعلينا الاستعداد لما هو قادم، فالعالم قبل كورونا سيتغير بعد زوال هذه الجائحة.
ونوه بأنه إذا لم تستعد الدولة المصرية للتغيرات القادمة عالميًا ستكون من الأتباع، لكن يجب التفكير في الاستعداد لمواجهة كورونا وتغيير نظم العمل كاملة.
ووجه وزير القوى العاملة رسالة للحكومة والشعب المصري قائلًا: "لموا لحمنا والعالقين في كل البلاد، أرجو أن دائرة الشروط تتسع شوية عشان تشمل كل اللي عايز يرجع بلده، لأننا قادرين على استيعاب أي عالق قادم من الخارج، ورسالتي للشعب أنه يلتزم بشروط العزل وعدم التجمعات لأنها مش في مصلحتنا ولازم نخاف على أنفسنا وعلى أهل البيت والمجتمع".

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