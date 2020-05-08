» 5 نصائح ذهبية من وزارة الصحة لتطهير المنازل

08 مايو 2020 - 10:00 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 5 نصائح لتطهير المنازل من فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.



وجاءت النصائح كالتالي :





1 - استعمل الكلور المخفف بماء كل لتر ماء عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور.



2 - التطهير بيتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة مثل "الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض".



3 - أثناء التطهير، ألبس جوانتي من اللي بيستعمل مرة واحدة وأتخلص منه بعد التطهير.



4 - لو كانت الأسطح عليها تراب، لازم تتنضف الأول باستخدام المياه و الصابون قبل التطهير.



5 - لغسل الملابس والفوط والبياضات، يفضل استخدام درجة حرارة عالية و بلاش تنفض الملابس المتسخة إذا أمكن.

