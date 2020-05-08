  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

وفاة طفل بمرض نادر متصل بفيروس كورونا

السياحة العالمية

دلالات عودة السياحة الداخلية بمصر والأهمية الاقتصادية

الطقس

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

ترامب

"ترامب": فيروس كورونا سينتهي دون التوصل إلى لقاح

مبارك

مكرم أحمد يكشف أخطر سر أخبره به "مبارك" عن «الإخوان»

صورة

أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

ارشيفية

مفاجأة.. شركة مصرية تقترب من إنتاج علاج لـ"كورونا"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا ومصابي كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل

الدولار

كورونا يؤثر على الدولار.. تعرف على أسعار اليوم الجمعة

5 نصائح ذهبية من وزارة الصحة لتطهير المنازل

الصفحة الأخيرة

تنظيف
تنظيف
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. بيان من الصحة بشأن الأجنة في بطون أمهاتهم

#

منظمة الصحة تقدم 5 نصائح للمرأة الحامل للوقاية من "كورونا"

#

الصحة تفجر مفاجأة مدوية عن الـ6 أشخاص الذين توفوا بـ كورونا أمس

#

لمواطن قادم من إيطاليا.. تونس تسجل ثاني إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 5 نصائح لتطهير المنازل من فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.
 
وجاءت النصائح كالتالي :

1 - استعمل الكلور المخفف بماء كل لتر ماء عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور.
2 - التطهير بيتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة مثل "الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض".
3 - أثناء التطهير، ألبس جوانتي من اللي بيستعمل مرة واحدة وأتخلص منه بعد التطهير.
4 -  لو كانت الأسطح عليها تراب، لازم تتنضف الأول باستخدام المياه و الصابون قبل التطهير.
5 - لغسل الملابس والفوط والبياضات، يفضل استخدام درجة حرارة عالية و بلاش تنفض الملابس المتسخة إذا أمكن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 5 نصائح ذهبية من وزارة الصحة لتطهير المنازل
» مكرم: أسامة الباز سرب لي بنود اتفاقية كامب ديفيد
» مذيعة شهيرة تكشف سر إنفصالها عن زوجها
» مفاجأة.. آلام الفك السفلي قد يكون بوادر للذبحة
» البقاء في المنزل أكثر خطورة للإصابة بكورونا
» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة
» إيطاليا.. عدد وفيات كورونا يتجاوز 30 ألف حالة
» ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادًا للدوري
» صادم.. وفاة نجم الكرة الأرجنتينية في حادث سرقة مؤسف
» ظهور مرض جديد يشبه كورونا ويؤدي لأول حالة وفاة
» 480 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت في طريقهم إلى القاهرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية