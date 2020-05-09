إصابات كورونا تتجاوز 4 ملايين حول العالم

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تجاوز، الجمعة، عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 4 ملايين.
وبحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس، فإن عدد المصابين وصل إلى 4 ملايين و972.
وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بمليون و317 ألفا و852، تليها إسبانيا بـ 260 ألفا و117، ثم إيطاليا بـ 217 ألفا و185.
وجاءت بريطانيا في رابعا بـ 211 ألفا و364، ثم روسيا بـ 187 ألفا و859، تتبعها فرنسا بـ 176 ألفا و79.
وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ 170 ألفا و88، تليها البرازيل بـ 141 ألفا و88، ثم تركيا بـ 135 ألفا و569، وإيران بـ 104 آلاف و691.
في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفا و886 إصابة.
وتوفي جراء كورونا 275 ألفا و423 حول العالم، في حين تعافى منه مليون و375 ألفا و748. 

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