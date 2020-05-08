كورونا .. إصابة موظف ثان في البيت الأبيض وتأخر طائرة بنس

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، إصابة موظف في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا، ما تسبب بتأخير طائرة الأخير حوالي ساعة.
وقالت متحدثة البيت الأبيض كايلي ماكناني، في تصريح صحفي، إن "ذلك الموظف (لم تسمّه) هو ثاني شخص يعلن عن إصابته بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس ضمن الفريق الرئاسي خلال الأيام الماضية".
وأشارت المتحدثة إلى أن "بيت الرئاسة يلتزم بالتعليمات التي وضعها الخبراء للوقاية من الفيروس".
وتم الحصول على نتائج فحص الشخص المذكور صباح الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" المحلية عن مسؤول كبير في الإدارة (لم تسمّه) قوله إن "رحلة لبنس على متن طائرة الرئاسة تأخرت حوالي ساعة صباح الجمعة بسبب نتيجة فحص الموظف".
وأضاف أن "الشخص المذكور لم يكن على متن الطائرة، ولم يكن من المقرر أن يكون على متنها، وقد طُلب من الأشخاص الذين خالطوه العودة لمنازلهم والخضوع لفحوصات".
والخميس، أعلن البيت الأبيض إصابة عسكري يعمل بمقر الرئاسة بفيروس كورونا، فيما كشفت تقارير أنه ضمن وحدة على تواصل وثيق مع الرئيس دونالد ترامب.
وكان الرئيس ترامب ونائبه قد أعلنا أنهما يتم فحصهما يوميا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، وتليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.
وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة مليونا و308 آلاف، توفي منهم أكثر من 77 ألفا، وتعافى أكثر من 220 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". 


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