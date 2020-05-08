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كورونا.. السودان يسجل 7 وفيات و181 إصابة

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كورونا.. السودان يسجل ثاني إصابة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، تسجيل 7 وفيات جراء فيروس كورونا المستجد، و181 إصابة جديدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت 7 وفيات جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 59.
وأضافت أنه تم تسجيل 181 إصابة جديدة بالفيروس، لتبلغ الحصيلة ألف و111، فيما تعافى 102.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات السودانية، تمديد حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم لمدة 10 أيام، لمنع تفشي الوباء.
وقال صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني، في مؤتمر صحفي، إن إجراءات تمديد الحظر تبدأ من غد السبت وتمتد 24 ساعة يوميا.
وأوضح تاور أن السماح بالتجوال للمواطنين يكون داخل الأحياء فقط، دون التنقل بين مدن الخرطوم الثلاثة.
وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الجمعة، نحو 4 ملايين شخص حول العالم، توفي منهم نحو 275 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و374 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". -

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