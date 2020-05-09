» محمد عز عن زواجه من منى فاروق: ملعون أبو اللي يقول كدا

09 مايو 2020 - 05:39 ص

شن الفنان محمد عز هجوما شرسا على الزاعمين بزواجه من الفنانة منى فاروق بعد تداول صور تفيد زواجه منها.



وقال "عز" في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك" : إشاعة .. أنا متزوج الحمدلله من سنين كتير وعايش لبيتي و زوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.



وأضاف: ملعوب أبو السوشيال ميديا اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شوية فولورز و لايكات.



واستدرك: الصورة المنتشرة من كواليس مشهد الحلم في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني.



