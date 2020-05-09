شاهد .. أمير قطر يرقص بعد أنباء الانقلاب عليه

أحمد عادل شعبان
نشر خليفة بن حمد - شقيق أمير قطر - مقطعا فيديو طريفا له بعد أيام من أنباء عن حدوث انقلاب قصر بالدوحة .
وظهر أمير قطر في الفيديو يرقص بأحد الاحتفالات الوطنية ببلاده وسط تشجيع من شقيقه الذي نشر الفيديو
وكان نشطاء خليجيون دشنوا هاشتاج بعنوان " انقلاب_في_قطر " تحدثوا فيه عن سماع دوي إطلاق نار في الدوحة وسط أنباء عن عزل تميم.
و قال مدشنو الهاشتاج أن وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم هو صاحب محاولة الانقلاب التي أفشلها أمير قطر.
الله الله من يعادي وطنا ????— خليفة بن حمد (@KHK) May 8, 2020
يتبع الهقوات عنّد وجهاله ?? pic.twitter.com/1YufGJggP4
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