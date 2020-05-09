» كريم سعيد لـ نجم الزمالك: إذا بليتم فاستتروا

وقال "سعيد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : من الحب ما قتل .. وجه يكحلها عماها ... ده بالظبط اللي عمله اسامة نبيه بتصريحاته عن تعمده عدم التسجيل في مرمي الزمالك في نصف نهائي الكاس 2002..





وأضاف: هو طبعا قصد بالتصريحات توضيح مدى حبه لنادي الزمالك .. لكن بدون ما ياخد باله دخل ناديه في ازمة تاريخية مش هتنتهي بسهولة ابدا لان ببساطة اصبح حاليا: 1- من حق غزل المحلة مقاضاته امام لجنة القيم في اتحاد الكورة ومنعه هو شخصيا من العمل في المجال الكروي لمدة قد تصل لمدى الحياة.





وأردف: 2 - من حق نادي بلدية المحلة اللي واجه الزمالك في النهائي وقتها المطالبة بالغاء نتيجة مباراته اعتبارا ان ده كان في تلاعب في النتائج في السيمي فاينال.





وتابع: 3 - من حق اي نادي اساسا شارك في النسخة ديه من الكاس وقتها الاعتراض بانه البطولة مكنتش نزيهه وكان فيها تلاعب بالنتائج.



