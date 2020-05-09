» كريم سعيد لـ نجم الزمالك: إذا بليتم فاستتروا

شن الإعلامي الرياضي كريم سعيد هجوما شرسا على نجم الزمالك السابق أسامة نبيه بعد تصريحه عن تعمده إهدار عدة فرص أثناء لعبه مع بلدية المحلة ضد فريقه السابق الزمالك.
وقال "سعيد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : من الحب ما قتل .. وجه يكحلها عماها ... ده بالظبط اللي عمله اسامة نبيه بتصريحاته عن تعمده عدم التسجيل في مرمي الزمالك في نصف نهائي الكاس 2002..
وأضاف: هو طبعا قصد بالتصريحات توضيح مدى حبه لنادي الزمالك .. لكن بدون ما ياخد باله دخل ناديه في ازمة تاريخية مش هتنتهي بسهولة ابدا لان ببساطة اصبح حاليا: 1- من حق غزل المحلة مقاضاته امام لجنة القيم في اتحاد الكورة ومنعه هو شخصيا من العمل في المجال الكروي لمدة قد تصل لمدى الحياة.
وأردف: 2 - من حق نادي بلدية المحلة اللي واجه الزمالك في النهائي وقتها المطالبة بالغاء نتيجة مباراته اعتبارا ان ده كان في تلاعب في النتائج في السيمي فاينال.
وتابع: 3 - من حق اي نادي اساسا شارك في النسخة ديه من الكاس وقتها الاعتراض بانه البطولة مكنتش نزيهه وكان فيها تلاعب بالنتائج.
وأنهى كلامه قائلا: اسامة نبيه دخل اطراف كتيرة جدا في دوامة مش هتخلص وكان لزاما عليه انه يطبق قاعدة ... " اذا ابتليتم .. فاستتروا".