» ذكاء ضابط خليجي يكشف جريمة قتل ظلت مختفية لمدة 8 سنوات

09 مايو 2020 - 08:36 ص

تمكن ضابط خليجي من حل حل جريمة قتل استمرت مختفية لثماني سنوات حتى ظن القاتل أنه سينجو بفعلته .



البداية كان بلاغ تلقاه قسم شرطة بدولة خليجية ، من مراهق عمره 17 و شقيقته وعمرها 18 سنة ضد أخيهما غير الشقيق يتهمانه فيه بالامتناع عن تسلميهما شهادة وفاة أمهما من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية .



هذا السلوك المريب للأخ غير الشقيق أثار الشك في نفس أحد المحققين الذي أمر بالتحفظ على الأخ ، ليتبين أن شهادة الوفاة التي يملكها مزورة .



واعترف الأخ غير الشقيق أنه قتل زوجة أبيه بعد تعنيفها وضربها ، و أقنع أخويه بضرورة الدفن بسرعة تماشيا مع الشرع ،



وأخبر أخويه أن الأم توفيت نتيجة نوبة قلبية ، ثم أخذ الجثة ودفنها في حفرة بالصحراء.



تم استخراج الجثة ليتبين أن المجني عليها تعرضت لضرب شديد أدى لتهتك في عظام الكتف والقفص الصدري.