» ذكاء ضابط خليجي يكشف جريمة قتل ظلت مختفية لمدة 8 سنوات

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جريمة قتل

دولة خليجية

تمكن ضابط خليجي من حل حل جريمة قتل استمرت مختفية لثماني سنوات حتى ظن القاتل أنه سينجو بفعلته .

البداية كان بلاغ تلقاه قسم شرطة بدولة خليجية ، من مراهق عمره 17 و شقيقته وعمرها 18 سنة ضد أخيهما غير الشقيق يتهمانه فيه بالامتناع عن تسلميهما شهادة وفاة أمهما من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية .

هذا السلوك المريب للأخ غير الشقيق أثار الشك في نفس أحد المحققين الذي أمر بالتحفظ على الأخ ، ليتبين أن شهادة الوفاة التي يملكها مزورة .

واعترف الأخ غير الشقيق أنه قتل زوجة أبيه بعد تعنيفها وضربها ، و أقنع أخويه بضرورة الدفن بسرعة تماشيا مع الشرع ،

وأخبر أخويه أن الأم توفيت نتيجة نوبة قلبية ، ثم أخذ الجثة ودفنها في حفرة بالصحراء.

تم استخراج الجثة ليتبين أن المجني عليها تعرضت لضرب شديد أدى لتهتك في عظام الكتف والقفص الصدري.

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