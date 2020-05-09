تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

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الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 9 مايو تراجع كبير حيث فقد 19 قرش مسجلا 15.56 جنيه في معاملات الصباحية اليوم مقابل تسجيله في معاملات أمس الصباحية 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.


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