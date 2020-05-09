» حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

09 مايو 2020 - 09:19 ص

شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، متابعي ها، صورة جديدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت حنان ترك على الصورة، "اللهم إن رأيتني أبتعد عنك فردني إليك ردًّا جميلًا".



ونالت صورة حنان ترك إعجاب المتابعين وكان من أبرز بعض التعليقات "اللهم آمين ربنا يثبتك ويزيدك إيمان وتقوى.. اللهم آمين.. ربنا يثبتك إنتي مثال و قدوة كبير".

الجدير بالذكر أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة حنان ترك، في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول عدة تغريدات منسوبة إليها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتضمنت التغريدات المنسوبة لـ حنان ترك، تبرؤها من أفلامها السابقة التي ظهرت فيها قبل ارتداء الحجاب، ولكن بالدخول على هذا الحساب تبين أنه مزيف ومنتحل لشخصيتها وليس حسابها الرسمي الذي يتضمن العلامة الزرقاء.

