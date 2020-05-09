تصريحات مثيرة للجدل من "ترامب" عن انتهاء كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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دونالد ترامب

ترامب

فيروس كورونا

كوفيد 19

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته المتفائلة عن انتهاء أزمة فيروس"كورونا" المستجد لافتا إلي أنه سينتهي بعد فترة معينة ولن يعود مجددا ،حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز" أن الفيروس قد يعود في الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي علي أي حال، لافتا إلي أن العالم قد عاني من قبل فيروسات وأنفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن ولم تظهر من جديد.

و أشار إلي أنه بالرغم من الأبحاث التي تجري في العالم للوصول إلي لقاح لفيروس"كورونا" فسواء تم التوصل إليها أم لا فإن الفيروس سيختفي.

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس "كوفيد 19"  كسرت حاجز 4 مليون علي مستوي العالم فيما تجاوزت الوفيات 250 ألف حالة وفاة.


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