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أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز
أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز
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عبد القادر وحيد

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الجواز

العروسة

رامز مجنون رسمي

شاي الكابوس

تصدّر شاي الكابوس التريند على تويتر، وذلك بعد أن تفاجأ متابعو برنامج رامز مجنون رسمي بالإعلان عن " شاي الكبوس"، في الفاصل الإعلاني للبرنامج.

وتفاعل رواد تويتر مع شاي الكابوس، حيث علق أحدهم : " الشاي ده موجود من أكتر من 30 سنة في دول الخليج العربي - شاي روعة وأحسن من أنواع كتير بنشربها".

وعلق آخر :" بالنسبة لحوار شاي الكابوس ...  ولا هو اسمه الكبوس مش الكابوس ده شاي يمني واللي عاش في الخليج حيعرفه كويس ... لو كييف شاي حط نص معلقة سكر واضرب وادعيلي".

كما علق أحد المغردين : " دى المرحلة التانية من شاى العروسه أمال يعنى فاكر بعد الجواز هتعيش فى إيه غير كابوس".

بينما علق أحد المغردين ساخرا : " لم سمعت الإعلان شاى الكابوس قولت الموضوع ده مش يعدى المصرين مش يعدى بقفشاته و كومنتاته اللذيذة أحلي شعب ولله".

وسخر أحد رواد تويتر من الشاي حيث نشر مشهد للزعيم عادل إمام وعلق قائلا : " شاي كابوس ايه اللي اشربه يعني احنا اصلا عايشين في كابوس تقوموا عاملينه كمان شاي".


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