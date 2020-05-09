» لم ترها من قبل.. صورة مرعبة للمشترى

09 مايو 2020 - 09:43 ص

تمكن مرصد فضائي في ولاية هواي الأميريكية من التقاط صور عالية الدقة لكوكب المشتري.

الصور تم تجميعها بالأشعة تحت الحمراء بواسطة تلسكوب مرصد جيمناي نورث، الذي قال: " إنها إحدى أكثر الصور عالية الدقة التي تم التقاطها من على الأرض".

وبحسب ما ذكر موقع الحرة عن مايكل وونغ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي الذي قاد فريق البحث، فإن هذه الصور تضاهي تلك التي تلتقط من الفضاء الخارجي.

وقد تم التقاط مجموعة من الصور للكوكب الغازي،وبواسطة تقنية معينة، حيث تم تحديد أكثر الصور وضوحا وتجميعها معا في فسيفساء واحدة، لكي يتم الحصول على أفضل الصور عندما يكون الغلاف الجوي للأرض مستقرا، أي يمكن تجاوز التأثير الضبابي له والنظر من خلاله إلى الفضاء.

وأوضح بيان للمرصد أن العلماء تمكنوا من خلال هذه الصور من جمع معلومات عن الغيوم المحيطة بالكوكب الغازي.

وتسمح الأشعة تحت الحمراء برؤية ما وراء الضباب والسحب الرقيقة في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للمشتري ما يساعد علماء الفضاء في التعمق أكثر داخل الكوكب.

ويعتبر المشترى هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما وأكثرها لمعانا.