بالرغم من "كورونا".. مشروعات قومية بقيمة 957 مليون دولار في قنا وسوهاج

09 مايو 2020 - 10:06 ص

بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد والذي أثر علي اقتصاد العالم ، إلا أن الحكومة في مصر تتخذ خطوات جادة بتنفيذ مشروعات تنموية وقومية حتى لا يتعثر الاقتصاد أو التنمية بسبب تلك الجائحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل حملة العاملين بتلك المشروعات.

وحالاي تعمل وزارة التنمية المحلية علي تنفيذ مشروعات برنامج تنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج بتمويل مشترك من بين البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار و مساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

و أكد دكتور علاء شاكر مسئول برنامج تنمية الصعيد في محافظة قنا في تصريحات صحفية لـ" أخبار اليوم" إلي أن جميع المشروعات التنموية التي تنفذ في قنا مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمال مثل ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم العاملين وأماكن العمل لافتا إلي أن هناك مشروعات بدأت بالفعل في العمل التجريبي ومن المفترض أن يتم افتتاحها في 30 يونيو القادم مثل محطتي الصرف الصحي قفط ونفادة.

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