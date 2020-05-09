» أحدهما مصاب بكورونا.. محاولتا انتحار لوافدين في الكويت

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وكالات- الدويني فولي

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الكويت

محاولة انتحار

وافدين

فيروس كورونا

شهدت الكويت، اليوم السبت، محاولتي انتحار منفصلتين، بعدما أقدم وافدان على إيذاء نفسيهما، فيما نجحت فرق السلطات المختصة في إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى ليتبين أنهما ما زالا على قيد الحياة.
وكانت الحالة الأولى لإيراني والآخر من جنسية آسيوية.، حيث حاول  الانتحار، بينما كان موقوفاً داخل مركز أمني، إلا أنه لم يفارق الحياة حيث تم إسعافه إلى مستشفى العدان.
وقال اللواء المتقاعد حمد السريع الذي نقل الخبر "إن الإيراني كان محجوزاً بنظارة مخفر هدية، وتبين بعد نقله إلى المستشفى إثر محاولته الانتحار أنه مصاب بفيروس كورونا".
وأضاف اللواء السريع أنه "تم تحويل قوة الشرطة التي تعاملت معه إلى مستشفى جابر لفحصهم والتأكد إن كانوا قد أُصيبوا بالفيروس أم لا".
أما حالة الانتحار الثانية، فهي لوافد آسيوي ألقى نفسه يوم الجمعة من علو بمنطقة جليب الشيوخ إلا أنه لم يُتوفَ، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الفروانية دون معرفة دوافعه للانتحار.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني أنه "تم فتح تحقيق في الحادثة وتم وضع الوافد قيد التحفظ داخل المستشفى تمهيداً لإعادة التحقيق معه عقب تحسن وضعه الصحي".

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