  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي خالد أبو بكر

أبوبكر: الناس مش هتفوق إلا لما تلاقي كورونا علي الباب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : النار ظهرت لسيدنا موسى لهذه الحكمة

طارق حامد في رامز

أول تعليق من طارق حامد بعد إلغاء عقوبة مرتضى

بشار الأسد

عماد أديب: الأسد لم يعد مقبولا وهذا هو الدليل

طارق شوقي وزير التعليم

بالخطوات.. وزير التعليم يكشف طريقة رفع البحث عبر إدمودو

وفيات كورونا

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

ارشيف

تهديدات القتل ترعب لاعب بيراميدز

"الصحة": 5 إصابات بينهم حالة خطيرة دون وفيات في حريق "المصل واللقاح"

"المصل واللقاح" يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصريحات مثيرة للجدل من "ترامب" عن انتهاء كورونا

"قرقاش" يدافع السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية

الحياة السياسية

د. انور قرقاش
د. انور قرقاش
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى

#

الإمارات تعلن موقفها من مفاوضات السعودية وقطر

الامارات

السعودية

مصر

أنور قرقاش

دافع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن السياسة الخارجية للسعودية ومصر والإمارات، معتبرا أنها غير قائمة على حسابات مالية ومادية بل على تحقيق الأمن والاستقرار.
وكتب قرقاش، على حسابه في "تويتر": "أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت".

وأضاف: "لطالما اطلعنا على رأي بعض (الخبراء) حول أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، كطموح وطمع في الثروات والعقود".

واعتبر قرقاش: "لا شك أن هؤلاء (الخبراء) في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعا لأجندات إقليمية غير عربية، أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".

وقال مختتما: "أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الاستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قبيل الحظر الشامل.. قرار جديد في الكويت للعسكريين
» مارادونا يبيع قميصه لمساعدة الفقراء
» توفير المواد الغذائية لقريتين بالغربية بعد عزلهما بسبب كورونا
» "فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة
» "قرقاش" يدافع السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية
» أحدهما مصاب بكورونا.. محاولتا انتحار لوافدين في الكويت
» لم ترها من قبل.. صورة مرعبة للمشترى
» الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى
» حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» عرض مسلسل عادل إمام على قناة إسرائيلية .. والشركة المنتجة تلتزم الصمت
» هكذا علقت يسرا على تحول ابنة هشام سليم إلى رجل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية