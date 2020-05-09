» توفير المواد الغذائية لقريتين بالغربية بعد عزلهما بسبب كورونا

كشف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي،أن المحافظة مستمرة في توفير الدعم الكامل للأهالي بقريتي «القيصرية» و«ميت الحارون» بعد عزلهما جزئيا، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية أمس الجمعة، عزل 50 منزل بقرية «القيصرية» التابعة للإدارة الصحية أول المحلة، بعدد 500 نسمة لمدة 14 يوما، إلى جانب عزل 17 منزلا بقرية «ميت الحارون» التابعة للإدارة الصحية بزفتي، اعتبارا من الخميس، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.