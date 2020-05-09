» قبيل الحظر الشامل.. قرار جديد في الكويت للعسكريين

09 مايو 2020 - 11:14 ص

قبيل تطبيق الحظر الشامل بساعات،صدرت أوامر للعسكريين في الكويت بعدم ارتداء الزي المدني خلال التوجه إلى الدوام أو بعد الانتهاء منه والسير به وقت حظر التجوال.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن ذلك القرار يأتي كخطوة استباقية تمهيدا لتطبيق الحظر الكلي على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتقليل من تواجد أشخاص في وقت الحظر حتى وإن كانوا من منتسبي الأجهزة العسكرية.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنه تم التنبيه على جميع العسكريين في القطاعات العسكرية الأربعة (الجيش - الداخلية - الحرس –الاطفاء)، بعدم ارتداء الزي المدني خلال التوجه إلى الدوام أو بعد الانتهاء على أن يستثني من اللباس العسكري وقت الحظر العسكريين في قطاعات أمن الدولة والمباحث الجنائية والاستخبارات.



وأوضحت المصادر أن نقاط التفتيش والمفارز الأمنية شرعت اعتبار من أمس الجمعة بتوقيف عسكريين بزي مدني وتدوين أسماءهم وإبلاغهم بالتعليمات الأمنية الجديدة ورفع أسماءهم إلى جهات عملهم للتأكيد والتثبت من أن تواجدهم وقت الحظر كان للذهاب أو للعودة من وإلى العمل.

ولم تستبعد المصادر الأمنية إلغاء العمل بتصاريح عدم التعرض لشرائح كبيرة منحت لها من قبل حال تطبيق الحظر الكلي والسماح لعاملين في جهات حيوية ومؤثرة وفنية متخصصة، بذلك دون غيرهم لافتة إلى أن كل هذه الامور تم الاتفاق علبها وستنفذ حال صدور قرار بالحظر الكلي.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن، أمس الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مايو لمجابھة فيروس كورونا المستجد.







