  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي خالد أبو بكر

أبوبكر: الناس مش هتفوق إلا لما تلاقي كورونا علي الباب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : النار ظهرت لسيدنا موسى لهذه الحكمة

طارق حامد في رامز

أول تعليق من طارق حامد بعد إلغاء عقوبة مرتضى

بشار الأسد

عماد أديب: الأسد لم يعد مقبولا وهذا هو الدليل

طارق شوقي وزير التعليم

بالخطوات.. وزير التعليم يكشف طريقة رفع البحث عبر إدمودو

وفيات كورونا

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

ارشيف

تهديدات القتل ترعب لاعب بيراميدز

"الصحة": 5 إصابات بينهم حالة خطيرة دون وفيات في حريق "المصل واللقاح"

"المصل واللقاح" يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصريحات مثيرة للجدل من "ترامب" عن انتهاء كورونا

قبيل الحظر الشامل.. قرار جديد في الكويت للعسكريين

عرب وعالم

الاجهزة الامنية في الكويت
الاجهزة الامنية في الكويت
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فاجعة في الكويت.. انتحار الحالة 20 في شهر

#

انتحار 3 وافدين في الكويت أحدهم في بث مباشر مع خطيبته

#

قرار سعودي جديد بشأن الفئات المستثناة من الحظر

#

بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل

الكويت

عسكرية

أوامر

قرار

حظر التجول الشامل

قبيل تطبيق الحظر الشامل بساعات،صدرت أوامر للعسكريين في الكويت بعدم ارتداء الزي المدني خلال التوجه إلى الدوام أو بعد الانتهاء منه والسير به وقت حظر التجوال.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن ذلك القرار يأتي كخطوة استباقية تمهيدا لتطبيق الحظر الكلي على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتقليل من تواجد أشخاص في وقت الحظر حتى وإن كانوا من منتسبي الأجهزة العسكرية.
وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنه تم التنبيه على جميع العسكريين في القطاعات العسكرية الأربعة (الجيش - الداخلية - الحرس –الاطفاء)، بعدم ارتداء الزي المدني خلال التوجه إلى الدوام أو بعد الانتهاء على أن يستثني من اللباس العسكري وقت الحظر العسكريين في قطاعات أمن الدولة والمباحث الجنائية والاستخبارات.
وأوضحت المصادر أن نقاط التفتيش والمفارز الأمنية شرعت اعتبار من أمس الجمعة بتوقيف عسكريين بزي مدني وتدوين أسماءهم وإبلاغهم بالتعليمات الأمنية الجديدة ورفع أسماءهم إلى جهات عملهم للتأكيد والتثبت من أن تواجدهم وقت الحظر كان للذهاب أو للعودة من وإلى العمل.
ولم تستبعد المصادر الأمنية إلغاء العمل بتصاريح عدم التعرض لشرائح كبيرة منحت لها من قبل حال تطبيق الحظر الكلي والسماح لعاملين في جهات حيوية ومؤثرة وفنية متخصصة، بذلك دون غيرهم لافتة إلى أن كل هذه الامور تم الاتفاق علبها وستنفذ حال صدور قرار بالحظر الكلي.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن، أمس الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مايو لمجابھة فيروس كورونا المستجد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قبيل الحظر الشامل.. قرار جديد في الكويت للعسكريين
» مارادونا يبيع قميصه لمساعدة الفقراء
» توفير المواد الغذائية لقريتين بالغربية بعد عزلهما بسبب كورونا
» "فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة
» "قرقاش" يدافع السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية
» أحدهما مصاب بكورونا.. محاولتا انتحار لوافدين في الكويت
» لم ترها من قبل.. صورة مرعبة للمشترى
» الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى
» حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» عرض مسلسل عادل إمام على قناة إسرائيلية .. والشركة المنتجة تلتزم الصمت
» هكذا علقت يسرا على تحول ابنة هشام سليم إلى رجل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية