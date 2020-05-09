أبوبكر: الناس مش هتفوق إلا لما تلاقي كورونا علي الباب

09 مايو 2020 - 11:29 ص

استنكر الإعلامي خالد أبو بكر ارتفاع أعداد المصابين بفيروس"كورونا" المستجد والي أعلنتها عنها وزارة الصحة، قائلا:" الناس مش هتفوق إلا لما تلاقي كورونا علي الباب، الدول كلها هترجع نشاطها بالتدريج والمصل مش هيكون موجود قبل سنتين".

وأضاف أبوبكر:" الناس الي بتنتقد هي نفس الناس الي بتتجمع في الشوارع الضيقة و الجانبية والحقيقة الوحيدة أن محدش هيدور عليك غير نفسك ، الحكومة لن تحمي المواطنين كانت أمريكا حمت مواطنيها"، جاء ذلك خلال برنامج "كل يوم" علي شاشة "إكسترا نيوز".

وتابع :" الحفاظ علي نفسك من كورونا مسئوليتك أنت .. لا حكومة ولا داخلية ولا غيره هيحميك.. وأسلوب العقاب شديد هو اللي هيمشي بدون أي مجاملات والشدة والحسم ستكون في صالح المواطنين "، لافتا إلي أن الكمامات ستكون إجبارية من خلال تعديل تشريعي سيتم اعتماده قريبا.