علي جمعة : النار ظهرت لسيدنا موسى لهذه الحكمة

09 مايو 2020 - 11:31 ص

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أراد لفت انتباه سيدنا موسى إلى طريق آخر حتى يصل للوادي المقدس طوى، فأحدث له انعكاس من النار فانجذب موسى إليه وقال لأهله: "إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى".

وأضاف جمعة خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، الذي يعرض على شاشة التلفزيون المصري، أن الله سبحانه جعل سيدنا موسى يرى آية تحول العصا إلى ثعبان وآية نصاعة وضياء يده التي ضمها إلى جيبه أو جناحه.

وأوضح أن سيدنا موسى تربى في بيت موروث فيه أخلاق النبوة مثل الشهامة والحياء وغض البصر والالتجاء لله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعلته أم موسى بموسى عليه السلام.

وأشار جمعة إلى أن التجلي الإلهي يحدث انعكاسات في الكون وتسمى التجلي وهو ما يجذب الإنسان إليه، موضحا أنه في زمن سيدنا موسى كانوا يشعلون النار لكي يأتي الضيوف ويطعموهم فيأخذوا من وراء هذا ثواب، حيث كانت الضيافة جزء لا يتجزأ من الإنسانية في ذلك التوقيت.

وعن ظهور شعيب في قصة سيدنا موسي وهول هو النبي شعيب أو غيره يقول جمعة : الرواية الراجحة أن سيدنا شعيب هو الرجل الصالح الذي استأجر سيدنا موسى وعمل له 8 حجج، وذلك يرجع لعدة أسباب وهو أن شعيب هو صاحب مدين كما أنه في نفس الفترة الزمنية لسيدنا موسى إضافة إلى أن مدين كانت مازالت قائمة في ذلك الزمان.