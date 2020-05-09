بقع داكنة علي جلدك.. احذر أنت مصاب بهذا المرض

09 مايو 2020 - 12:35 م

أحيانا تظهر علامات تحذر من الإصابة بأمراض معينة، ولكن أحيانا كثيرة لا ينتبه لها الإنسان مما يؤدي إلي تفاقم الإصابة.

وحذر تقرير صحي جديد من أن هناك بعض العلامات التي تشير إلي الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني خاصة أن الكثيرين لا يدركون أنهم مصابون به ويفاجئون به في مراحل متأخرة منه.

ومن أهم هذه العلامات تطور البقع الجديدة لتصبح أكثر غمقا وخاصة علي الفخذ والرقبة والإبطين وكذلك المنطقة المحيطة بالرقبة يكون الجلد بها مخمليا أو أكثر سمكا من المعتاد.

وأشار التقرير إلي أن الأنسولين يسمح للجلوكوز في الدم بدخول الخلايا وتغذية الجسم وبالنسبة لمرضي السكر من النوع الثاني لا يستجيب البنكرياس و لا يطلق الأنسولين و عندما لا يعمل بشكل صحيح ترتفع مستويا السكر في الدم لمستويات خطيرة .