» دولة أوربية تعلن السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

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سيطرة

سلوفاكيا

فيروس كورونا

أظهرت الإحصاءات الحكومية في سلوفاكيا أن الدولة لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بـ فيروس كورونا لأول مرة منذ 10 مارس.
وتعتبر سلوفاكيا الواقعة وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، من أقل دول أوروبا التي تعاني من حالات اصابة ووفيات بالمقارنة بالدول المجاورة لها.
ويبلغ مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) نحو 1455 في حين توفي 26 شخصا وتعافى 915 بالفعل.
وأعادت الحكومة السلوفاكية الأربعاء الماضي فتح جميع المحلات التجارية خارج مراكز التسوق والفنادق والمتاحف وصالات العرض والمعالم السياحية وسمحت بإقامة الشعائر الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من الضيوف.
ومع ذلك، أبقت سلوفاكيا المدارس مغلقة، ولا يزال السفر غير ممكن إليها، أما المواطنين العائدين من الخارج فإنهم يخضعون اجباريا للحجر الصحي داخل مراكز تديرها الدولة لمدة 14 يومًا.

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