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مأساة .. 57 ألف عامل عالقين في عرض البحر بسبب كورونا

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صورة من الاقمار الصناعية
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

فيروس كورونا

سفن سياحية

 علقت أساطيل من السفن السياحية الفاخرة المتجمعة في عرض البحر لعدم قدرتها علي الرسو في أي ميناء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حسبما كشفت صور الأقمار الصناعية .

وتعتبر السفن السياحية حول العالم من أبرز المتضررين من  تفشي فيروس" كورونا، خاصة مع اكتشاف إصابات بين ركابها.

وأشارت التقارير إلي أن العشرات من السفن السياحية  مكدسة في عدة مناطق منها البحر الكاريبي وقرب الفلبين.

و أعلنت شبكة " سي إن إن " الإخبارية أن هناك 57 ألف عامل موجودين علي متن 74 سفينة سياحية داخل و حول الموانئ الأمريكية وقبالة سواحل الباهاما وفي البحر الكاريبي.

و أشارت الشبكة إلي أن سبب عدم استقبال أي ميناء لهذه السفن بالرغم من خلوها من الركاب، هو الخوف من تفشي فيروس "كورونا" من طواقم هذه السفن ، مما جعل هذه السفن هائمة في عرض البحر.


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