  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

كارثة.. 66% من إصابات كورونا في "نيويورك" ملتزمون بالحجر

بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

«أبوهشيمة» عصا الدولة لمعاقبة الإعلاميين

أحد نجوم النادي الأهلي..مفاجأة بعد أول ظهور لنجل"أبوهشيمة"

الشرطة السعودية

فلسطيني وروسية.. مفاجأة صادمة بعد مداهمة شقة في السعودية

دعوات خليجية للانسحاب من الفيس بسبب توكل كرمان

دعوات خليجية للانسحاب من الفيس بسبب توكل كرمان

الرئيس السيسي والملك سلمان

خلال أيام.. مشروع ضخم بين مصر والسعودية

هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يكشف كواليس إعلان مدينتي: وربنا يهدي الناس

محمد رمضان

محمد رمضان ييثير ضجة بصورة مع ملك المغرب

الإعلامي خالد أبو بكر

أبوبكر: الناس مش هتفوق إلا لما تلاقي كورونا علي الباب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : النار ظهرت لسيدنا موسى لهذه الحكمة

تجديد حبس حنين حسام "طالبة تيك توك"

الصفحة الأخيرة

حنين حسام
حنين حسام
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل فتاة «تيك توك» بكفالة 50 ألف جنيهًا

#

بعد"تيك توك".. بيان عاجل من "بيجو" عن فيديوهات "حنين حسام"

#

مفاجأة في تهمة النيابة لـ««فتاة التيك توك»

#

قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"

حبس

تيك توك

حنين حسام

أقر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك بكفالة 50 ألف جنيه، وقرر تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت  قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ "فتاة التيك توك"، قد أثارت جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة، قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الطالبة حنين حسام الشهيرة بـ "فتاة التيك توك" التى أثارت جدلا واسعا بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمن ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

وأمر النائب العام فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وتم اتهامها أيضا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السبب مجهول.. الأمريكيون الأفارقة الأكثر وفاة وتضررا من فيروس كورونا
» تجديد حبس حنين حسام "طالبة تيك توك"
» الصحة السعودية تزف خبرًا سارا بشأن "كورونا"
» مأساة .. 57 ألف عامل عالقين في عرض البحر بسبب كورونا
» لاعب عربى جديد على رادار ليفربول
» مقتل 3 ممرضات خوفا من عدوي كورونا يثير الذعر في المكسيك
» دولة أوربية تعلن السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها
» عروض تنهال على نجم الأهلى
» «الجبلاية» فى ورطة بسبب الـ "var "
» بعد اكتشاف "كورونا" إغلاق محكمة مدينة نصر
» قبيل الحظر الشامل.. قرار جديد في الكويت للعسكريين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية