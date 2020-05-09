فوز الفهد تتفاجأ بهدية "مكلارين" موديل 2020

09 مايو 2020 - 01:05 م

تفاجأت الكويتية، فوز الفهد، بهدية فاخرة من زوجها، عبارة عن سيارة فارهة من طراز مكلارين موديل 2020، الأمر الذي استفز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تداول فيديو للواقعة، تصدرت النجمة الكويتية، الترند على موقع "تويتر"، حيث ظهرت الفهد في الفيديو متفاجئة بالهدية معبرة عن حبها وشكرها له.

ودشن رواد موقع تويتر، هاشتاج بعنوان فوز الفهد ليصل إلى الترند في الموقع مستنكرين المحتوى الذي تقدمه فوز الفهد والذي يصفه المتابعون بالفارغ، ومحاولتها لفت النظر بأي طريقة.

ووفقاً للمعلومات الرسمية المتوفرة يبدأ سعر “ماكلارين 600LT سبايدر” 2020 في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار أمريكي.