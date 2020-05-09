رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج كمامات بالقليوبية

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متابعات - محمد إبراهيم

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، والذي يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، والتى رافقه خلالها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير أراض من أملاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.



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