أحد نجوم النادي الأهلي..مفاجأة بعد أول ظهور لنجل"أبوهشيمة"

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كرة

النادي الاهلي

نجل

أحمد أبوهشيمة

ياسمين صبري

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول ظهور لنجل رجل الأعمال المعروف أحمد أبوهشيمة، والذي فاجأ الجميع حيث يبلغ من العمر 20 عامًا، ويلعب ضمن صفوف النادي الأهلي.

وحسب النشطاء فإنه يدعى "عمر"، وظهر  خلال لقاء له من إحدى المباريات، ويتضح من خلال الفيديو أنه يلعب للنادي الأهلي وهو من مواليد عام 2000، ليشكل حالة من البلبلة بين عدد من الجمهور لاعتقادهم أن أحمد أبو هشية لم يتزوج قبل ارتباطه بالفنانة اللبنانية ?هيفا وهبي? وانفصاله عنها في وقت سابق.

كما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صدمتهم كون رجل الأعمال لديه ابن في هذا العمر.

ومؤخرًا تزوج رجل الأعمال أحمد ابوهشيمة، من الفنانة ياسمين صبري، بعد فترة خطوبة قصيرة، حيث تم عقد القران بحضور الأهل من الجانبين فقط دون إقامة حفل زفاف نظرًا للإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا.


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