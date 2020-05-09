» 5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور

09 مايو 2020 - 02:07 م

أخلت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود الأبيض سبيل 11 شخصا، كانوا محبوسين بتهمة إقامة حفل إفطار جماعي بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الحكومة من خطورة التجمعات خوفا من تفشي فيروس" كورونا" المستجد، بكفالة 500 جنيه لكل فرد منهم .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ويظهر فيه عدد من الأهالي يتناولون وجبة إفطار جماعي علي مائدة في أحد الشوارع بدائرة قسم بولاق الدكرور ، حسبما نشرت " مصراوي".

و تمكن الأمن من تحديد هوية الـ 11 شخصا وهم القائمون علي إعداد المائدة وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.