أول رد من حسن شاكوش على اتهامه بالتهديد بقتل عمر جابر

09 مايو 2020 - 02:15 م

أثار لاعب نادي الزمالك السابق عمر جابر لاعب نادي بيراميدز حاليًا، ضجة كبيرة عقب تقدمه ببلاغ ضد اثنين من أصدقائه يتهمها بتهديده بقتله وزوجته وشقيقه، وابتزازه بطلب مبلغ مالي كبير.

وقال محامي صديقيه أنهما لهما نسبة من عقد عمر جابر مع نادي بيراميدز وأن "جابر" رفض إعطائهما حقهما.

والمفاجأة أهي تورط المطرب حسن شاكوش، في الواقعة، ما دفع عمر جابر إلى تقديم بلاغ كشف فيه تفاصيل علاقة جابر بشاكوش وبإثنين آخرين متهمين بالقضية، وجاء فيه أن "جابر"، تربطه علاقة صداقة بشاكوش منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكان شاكوش ومتهم آخر يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه، خصوصاً أنه أصبح ميسور الحال.

وإتهم جابر صديقيه بتهديده بالقتل والإيذاء، وخطف أطفاله، ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما، بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظراً لصداقتهما القديمة معه.

من جهته رد شاكوش على هذه الإتهامات، قائلا: "كلام ليس له أساس من الصحة، وشائعة سخيفة".

وأضاف: "أنا وعمر جابر أخوات وأصحاب ولا توجد مشاكل بينا، عمر أعطاني فى مرة إهداء على تيشرت منتخب مصر هدية لي، وأتمنى من ربنا أن تظهر الحقيقة في تحقيقات النيابة".