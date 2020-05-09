قرية جديدة تحت الحجر بسبب تفشي كورونا

09 مايو 2020 - 02:22 م

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارا بالغلق الكامل لقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بداية من اليوم، السبت، وحتى الجمعة 15 مايو، عقب ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وخوفا من تفشي المرض.







وقرر المحافظ غلق جميع المحال التجارية بالقرية عدا الصيدليات والبقالة ومحال الطيور والجزارة وحظر التجول في القرية طوال اليوم إلا للضرورة القصوى.





كما قرر منح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إجازة لمدة أسبوع ومنع دخول أو خروج أي من العمالة من القرية إلا العاملين في المجال الطبي والمواد الغذائية والدوائية.