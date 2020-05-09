مصر تصل لذروة الإصابات بـ"كورونا" هذا الأسبوع

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كشف الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن أرقام الإصابات والوفيات جراء كورونا كانت أمس مرتفعة في مصر.

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "EXTRA NEWS "، أن "هذه الأرقام نتيجة لتبعات بدء المواطنين في اتباعها من استهتار في بعض المحافظات، وعدم إطلاع المواطنين على خطورة المرحلة، خاصة أن ما حدث قبل شهر رمضان من زحام وتكدس ستكون تبعاته حاليا".

وأوضح أن "هناك تحديين في الفترة المقبلة الأول تحدي عيد الفطر، والذي قد يشهد تزاحما أو تكالبا"، ناصحا بنزول المواطنين حاليا لشراء ملابس ومستلزمات العيد، أما التحدي الثاني فيتمثل في مطلع يونيو، وهو بدء فتح الدولة والتعايش مع فيروس كورونا.


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