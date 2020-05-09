مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا لتيماء.. وأتمنى من ولي العهد هذا الأمر

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الذييب

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قال المؤرخ السعودي الدكتور سليمان الذييب، إن الفراعنة وصلوا إلى محافظة تيماء بمنطقة تبوك بالجزيرة العربية.

وأضاف الذييب خلال استضافته في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن الفراعنة وصلوا لحدود نجد، لكنهم بالفعل وصلوا لتيماء.

وأوضح أن تيماء من أعرق المدن الموجودة في الجزيرة العربية، وكم أتمنى من سمو ولي العهد أن يأخذ تيماء بعين الاعتبار مثل العلا، ويضمها للهيئة الملكية.

وأشار إلى أن  تيماء والعلا بمثابة عينين في وجه واحد، واقترح دمجهما مع بعضهما، وأن تمتد مسؤولية الهيئة لتيماء مثل العلا.

وتعتبر محافظة تيماء من أغنى محافظات منطقة تبوك في آثارها التاريخية، وموقعها الجغرافي الذي جعلها مستقرا حضاريا منذ أقدم العصور، ونقطة وصل مهمة ما بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد فارس.

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