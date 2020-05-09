» آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار

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آبل

العمل

كورونا

كاليفورنيا

الاسبوع المقبل

في تطورات جدية للحياة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، أعلنت مجموعة "آبل" أنها ستبدأ تدريجيّا إعادة فتح متاجر "آبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة أنه تحتم إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19، ومن بينها لزوم وضع الكمامة.

كما تعتزم الشركة البدء  في إعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز: "اشتقنا إلى زبائننا ونتطلع إلى توفير الدعم لهم".

 وأضافت الشركة: "سنفتح مع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه؛ لضمان سلامة الزبائن والموظفين".

ولا تزال ولاية كاليفورنيا حيث مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة، إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الحالي لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء.


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