أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

09 مايو 2020 - 02:45 م

قال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، اليوم السبت، إن جائحة كورونا هزت اقتصاد العالم والكويت جزء منه.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أضاف أمير الكويت في كلمة له، "مر علينا شھر رمضان المبارك في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعياته المتسارعة حيث أصبح العالم ونحن يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب تظافر جھود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الإختصاص ومراكز البحوث الطبية لإيجاد لقاح ناجح لھذا الوباء".

وأشار إلى أن "ھذه الجائحة تستوجب إستخلاص العبر والعظات منھا".

وقال الأمير:" إن كويت الغد تواجه تحدياً كبيراً وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لا سيما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلباً على الملاءة المالية للدولة".

وتابع "جائحة كورونا ھزت أركان اقتصاد العالم والكويت جزء منه".

ودعا الحكومة الكويتية لترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام تنعم به الأجيال القادمة.

كما أعرب شكره للأبطال العاملين في الصفوف الأمامية من مختلف القطاعات في مواجھة ھذا الوباء.