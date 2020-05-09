فنانة شهيرة تثير السخرية بتعليقها على تحول ابنة هشام سليم لرجل

09 مايو 2020 - 03:31 م

تعرضت الفنانة المغربية الشهيرة آمال صقر، على موجة من السخرية والهجوم عليها، بعد تدوينة علقت فيها على عملية التحول الجنسي التي أجرتها ابنة الفنان هشام سليم.

ونشرت "صقر" التي قدمت نفسها في مناسبات عدة كونها إعلامية ومقدمة برامج، بالإضافة إلى كونها ممثلة،عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة لهشام سليم وابنة، وعلقت بالقول :" (ابنت) الفنان سليم نورا أصبحت نور.. تصريح جريء وصادم للمجتمع المصري".

حيث ارتكبت الفنانة خطأ لغويا فادحا، حيث كتبت "ابنت" بالتاء المفتوحة، بدل "ابنة"، الأمر الذي جر عليها موجة انتقادات واسعة جدا، حيث قال أحد المعلقين: "واش هذا مستوى ديال فنانة وإعلامية"، وقال ثان: "السيدة وقيلا مكتفرقش بين الليف والزرواطة.. كارثة فعلا".



