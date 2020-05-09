» السعودية تسجل 1704 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الصحة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت ، عن تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 37136 حالة حتى الآن ، بينها 26753 حالة نشطة، منها 140 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1024 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 10144 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 239 حالة.


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