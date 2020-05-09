سمكة قرش تهاجم راكب أمواج.. فيديو مرعب

09 مايو 2020 - 04:26 م

نجا راكب الأمواج الفرنسي، ديلان ناكاس من الموت بأعجوبة بعد أن اقتربت منه سمكة قرش إلى حد أنه لم يصدق نفسه أنه لازال على قيد الحياة.





وتمكن ناكاس (23 عامًا) الذي كان يقضي بعض الوقت في الماء بعد ظهر الجمعة في شاطئ "بيل" في "توركواي" بولاية فيكتوريا، جنوب شرقي أستراليا من الفرار بعد تعرضه لإصابة طفيفة، إثر سقوط سمكة القرش على ساقه.





وسارع راكب الأمواج المحلي ماثيو سيدوناري لمساعدة ناكاس بعد أن سمع صرخاته. وقال لقناة ""Nine News التليفزيونية، إنمه على الرغم من أنه لا يعتقد أن الوضع خطير، ذهب لمعرفة ما يجري. وأضاف: "اعتقدت في البداية أنه كان يضحك مع زملائه، ثم رأيت الزعنفة".





عاد الاثنان إلى الشاطئ معًا، بينما استمرت سمكة القرش في الدوران.





وأصر ناكاس على ممارسة هوايته قائلاً: "خلال أسبوع واحد، عندما تكون ساقي على ما يرام سأذهب لركوب الأمواج في نفس المكان". وأضاف: "أنا على قيد الحياة. كل شيء بخير. لدي ساقي الأهم"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



