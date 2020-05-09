  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

الأرصاد

تصل لـ40 درجة.. موجة حر تضرب مصر الأيام المقبلة

جونسون

بطلة «هاري بوتر»: مصدومة لأن «بوريس جونسون» لم يمت بكورونا

الفنانة سما المصري

أول قرار من المحكمة في قضية سما المصري

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

«عفة الشباب تضرب في مقتل».. شيخ الأزهر يدق ناقوس الخطر

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

قرية جديدة تحت الحجر بسبب تفشي كورونا

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا لتيماء.. وأتمنى من ولي العهد هذا الأمر

كورونا

مصر تصل لذروة الإصابات بـ"كورونا" هذا الأسبوع

ليفربول والريال

ليفربول يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

فنان شاب يثير الجدل بالشبه الكبير مع محمود ياسين

الصفحة الأخيرة

بالفيديو.. إعلامية تونسية: لم أتخيل أن محمود ياسين بهذه البذاءة والفُحش
بالفيديو.. إعلامية تونسية: لم أتخيل أن محمود ياسين بهذه البذاءة والفُحش
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"كفاكم عبثا".. فنان شهير يثير الجدل بسبب كورونا

#

وفاة فنان شاب بعد رسالته الغريبة لـ تامر حسني

#

فنان شهير يثير الجدل: كورونا صناعة أمريكية

#

بعد تداول خبر وفاة محمود ياسين .. أشرف زكي يرد

فنان

محمود ياسين

حسني شتا

شبه

أثار فنان شاب الجدل بسبب شبهه الكبير مع الفنان محمود ياسين أيام شبابه.

ونشر الفنان ?حسني شتا?، صورة مقسومة بين وجهه ووجه الممثل محمود ياسين في مرحلة شبابه ليظهر الشبه واضحاً بينهما.

وكتب شتا تعليقاً على الصورة ورد فيه: "اتبعتتلي الصوره ديه اتخضيت، ركز كده، مسلسل ليالينا 80 ..خلاني زمان الأستاذ اللي بعشقه".

يذكر أن المسلسل الذي يشارك فيه حسني هو ليالينا 80 بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية
» شفاء 15 حالة من كورونا وخروجهم من عزل أبي قير
» السعودية تسجل 1704 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
» آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار
» تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف عليها
» غادة عبد الرازق تتهم طارق الشناوي بأخذ أموال.. والأخير يرد
» 5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور
» دولة إسلامية صامت لأول مرة في مثل هذا اليوم
» السبب مجهول.. الأمريكيون الأفارقة الأكثر وفاة وتضررا من فيروس كورونا
» تجديد حبس حنين حسام "طالبة تيك توك"
» الصحة السعودية تزف خبرًا سارا بشأن "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية